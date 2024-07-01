Севастополь, 1 июля, 2024, 21:34 — ИА Регнум. По уточнённой информации, в небе над акваторией и в Балаклавском районе уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет, сообщил 1 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

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По его словам, в одном из СНТ возник небольшой пожар в лесополосе, загорелись заборы частных домов. В одном из домов в окнах выбило стёкла, упавшими осколками повреждены 3 машины.

Ранее Развожаев информировал об уничтожении четырёх воздушных целей в районе Балаклавы.

Как передавало ИА Регнум, утром 29 июня губернатор Севастополя также проинформировал о воздушной тревоге. Затем он сообщил о работе сил ПВО. По его данным, над Чёрным морем и в районе Балаклавы сбили две воздушные цели.

Позднее появилась информация, что в результате обстрела ВСУ в Севастополе пострадали трое мирных жителей. Поступили несколько сообщений об упавших осколках ракеты. Один обнаружили на улице Новикова, на Выгонной осколки пробили крышу дома и потолок, выбили стёкла в частном доме. На улице Жукова от упавших осколков пострадало несколько домов.

До этого, 27 июня, Развожаев предупреждал о воздушной тревоге и угрозе баллистики. По этой причине временно ограничивали движение морского и наземного общественного транспорта, а также приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Позднее движение по мосту возобновили.

23 июня в Севастополе погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей, и ещё 153 человека получили ранения в результате атаки ВСУ ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты силы ПВО перехватили, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе.