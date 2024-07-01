Вашингтон, 1 июля, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Россия не сталкивалась с проблемами, связанными с выдачей виз российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который приедет на заседание Совета Безопасности ООН, заявил на пресс-конференции 1 июля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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«На данный момент нам неизвестно о том, чтобы были какие-либо проблемы с визами», — сказал он.

Вместе с тем, отметил дипломат, до заседания СБ ООН ещё есть время, выразив надежду, что не придётся поднимать этот вопрос.

Как передавало ИА Регнум, ранее Румынии отказала российской делегации в выдаче виз для посещения сессии ПА ОБСЕ, которая началась 29 июня в Бухаресте. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в этой связи заявил, что подобными решениями Румыния вносит вклад в разрушение организации.

В тот же день комитет Совета Федерации по международным делам предложил приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ. Предложение поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что «последней чертой» стал отказ Румынии выдать визы российским парламентариям.

19 июня в Госдуме заявили, что Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не дают высказать позицию в рамках ПА ОБСЕ. Там назвали ПА ОБСЕ шабашем, который Москва не будет финансировать.