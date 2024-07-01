Москва, 1 июля, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета (СК) задержали тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по делу об оказании содействия террористической деятельности. Об этом 1 июля ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным собеседника агентства, Исматзода подозревается по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность).

«Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавил он, не пояснив суть претензий к тренеру.

Алишери Исматзода является мастером спорта России по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Работал старшим тренером сборной Москвы по вольной борьбе, а также старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин. В последнее время исполнял обязанности тренера мужской молодёжной сборной России.

Как передавало ИА Регнум, среди боевиков, ликвидированных в Дербенте после теракта 23 июня, был боец ММА Гаджимурад Кагиров, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

23 июня в Дербенте и Махачкале группа мужчин совершила вооружённое нападение на два православных храма, синагоги и пост ДПС. Среди погибших — настоятель храма Николай Котельников, охранник, начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. В результате нападения боевиков, по последним данным, погибли 22 человека.