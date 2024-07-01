Москва, 1 июля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 10 июля рассмотрит просьбу глава Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артёма Матеты, сообщается на официальном сайте коллегии.

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда г. Москвы Матеты Артёма Игоревича назначено на 10 июля», — сказано в повестке заседания коллегии.

Уточняется, что уголовное дело может быть возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление»).

Как передавало ИА Регнум, Хамовнический суд Москвы 21 июня начал рассматривать уголовное дело против трёх генералов петербургского ГУ МВД РФ — Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семёнова, обвиняемых в получении 11 взяток на общую сумму почти 65 млн рублей.

11 июня сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии по делу о хищении средств из бюджета. Силовики установили причастность задержанных к хищению целевых субсидий по государственной программе «Развитие сельского хозяйства КЧР», при этом общий ущерб от этих действий составил порядка 60 млн рублей.

7 июня Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о взятке. Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Ранее также сообщалось, что в Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Клебанова по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей.