Москва, 1 июля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Косметика британского бренда Lamel, который поддержал теракт на Крымском мосту, вновь стала доступна для покупки в России. Продукцию бренда заметили на различных российских маркетплейсах.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Товары можно приобрести у индивидуальных предпринимателей в таких магазинах как Wildberries, Ozon и Яндекс. Маркет. Однако в магазинах сетей «Рив Гош», «Лэтуаль» и «Золотое яблоко» такой продукции в ассортименте не появилось.

В октябре 2022 года на одной из своих страниц бренд декоративной косметики, основанный украинкой Натальей Яроменко, назвал день теракта на Крымском мосту праздничным «днём хлопка», также опубликовал фотографию с подборкой «огненных» макияжей. После этого Минпромторг проинформировал магазины о поддержке компанией террористических действий в России, из-за чего бренду был объявлен бойкот во многих магазинах страны, а затем его товары исчезли с крупных онлайн-площадок.

После начала Специальной военной операции (СВО) испанская группа Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka и рядом других, заявила о своём уходе с российского рынка. Однако в марте 2023 года она выразила желание вернуться к работе на территории РФ «при изменении ситуации».

В июне 2024 года шведская компания H&M решила ликвидировать своё представительство в России. Ранее компания распродала остатки товаров, после чего она закрыла все магазины на территории РФ.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные компании, покинувшие под давлением своих правительств Россию, несут огромные убытки.

Также он отметил, что отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства в тех секторах экономики, где раньше доминировали бренды Запада. Глава РФ пояснил, что это касается не только продуктов широкого спроса, но и сферы фармацевтики, машиностроения, производства электрооборудования, авиационной, автомобильной и железнодорожной техники.