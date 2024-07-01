Саратов, 1 июля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. В Саратове 13-летний подросток получил удар током во время игры на трансформаторной будке, сообщили региональные прокуратура и управление Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По предварительной информации, в дневное время 1 июля у дома № 2/2 на улице 2-й Прокатной на пересечении с улицей Зеркальной несовершеннолетний залез на трансформаторную будку, где получил удар электротоком», — говорится в сообщении.

По информации ведомств, пострадавшего доставили в больницу, врачи оказали ему необходимую помощь.

Управление СК РФ отмечает, что следователи уже начали процессуальную проверку по факту травмирования школьника. Правоохранители предоставят оценку профилактике правонарушений несовершеннолетних. В ведомстве также подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как передавало ИА Регнум, накануне 11-летний школьник попал в реанимацию после удара током на Сахалине. Он забрался на опору ЛЭП и получил электрический ожог, а также закрытую черепно-мозговую травму в результате падения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

До этого, 11 июня, 16-летний житель Рязани забрался в трансформаторную подстанцию и получил смертельный удар током.

В Самаре 13-летний подросток погиб от электротравмы во время игры в Hamster Kombat на смартфоне. Ребёнок продолжал играть, отправившись в ванную, где уронил гаджет в воду и получил удар электрическим током.