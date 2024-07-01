Севастополь, 1 июля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Над акваторией и в районе Балаклавы, по предварительным данным, сбиты четыре воздушные цели, осколки упали в прибрежной зоне и окрестностях, сообщил 1 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru

«По предварительной информации, четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — написал он.

По его словам, информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе 1 июля.

Как передавало ИА Регнум, утром 29 июня Развожаев также проинформировал о воздушной тревоге. Затем он сообщил о работе сил ПВО. По данным губернатора, над Чёрным морем и в районе Балаклавы сбили две воздушные цели.

Позднее появилась информация, что в результате обстрела ВСУ в Севастополе пострадали трое мирных жителей. Поступили несколько сообщений об упавших осколках ракеты. Один обнаружили на улице Новикова, на Выгонной осколки пробили крышу дома и потолок, выбили стёкла в частном доме. На улице Жукова от упавших осколков пострадало несколько домов.

До этого, 27 июня, Развожаев предупреждал о воздушной тревоге и угрозе баллистики. По этой причине временно ограничивали движение морского и наземного общественного транспорта, а также приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Позднее движение по мосту возобновили.

23 июня в Севастополе погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей, и ещё 153 человека получили ранения в результате атаки ВСУ ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты силы ПВО перехватили, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе.

Сотрудники МЧС обследовали дно Чёрного моря возле пляжей, на которых в результате ракетного удара погибли люди, и нашли четыре кассетных суббоеприпаса. Пиротехники уничтожили их.