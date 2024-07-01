Вашингтон, 1 июля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение верховного суда США о признании за ним частичного иммунитета «победой для демократии».

Иван Шилов ИА Регнум

«Большая победа для нашей конституции и демократии. Горд быть американцем», — написал экс-глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля верховный суд США отказался признать за Трампомабсолютный иммунитет.Согласно постановлению суда, Трамп обладает иммунитетом только за действия, которые совершены им в период президентства. В постановлении пояснялось, что другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос.

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тысяч бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Суд пока не вынес приговор, ожидается, что его огласят 11 июля. Экс-главе Белого дома грозит 136 лет лишения свободы. В истории США до этого бывших президентов ни разу не признавали виновными в уголовном преступлении.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинительный вердикт Трампу. Представитель Кремля отметил, что в США, по его мнению, фактически идёт устранение политических соперников.