Москва, 1 июля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) проведёт круглый стол на тему «Здоровая, благополучная, счастливая семья как основа развития страны». Об этом 1 июля сообщает пресс-служба института.

ЭИСИ

Круглый стол пройдёт 4 июля в 12:00 в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Модератором выступит доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. Организаторы мероприятия отмечают, что здоровье и благополучие семьи, а также сохранение традиционных ценностей уже много лет являются одним из ключевых направлений внутренней политики России. За последние 25 лет в России были разработаны и внедрены различные меры поддержки семей. Среди них — материнский капитал, субсидии на приобретение жилья и другие. А в феврале этого года президент анонсировал появление нового национального проекта «Семья».

На круглом столе, следует из анонса, эксперты обсудят вопросы, связанные с институтом семьи в России, государственной политикой в сфере семьи, материнства и детства. Они расскажут о том, как развивался институт семьи в России, почему семья является ключевой ценностью для россиян и почему сегодня защита семейных ценностей является залогом будущего всей России.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Владимир Путин объявил о запуске в России нового нацпроекта «Семья». Его целью будет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости, сказал президент.

В России в 2023 году было построено 110 млн кв. м жилья, что в полтора раза больше рекордных показателей СССР 1987 года, отметил глава государства. За последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе благодаря программе семейной ипотеки, заявил Путин.

В период с 2018 по 2022 год количество многодетных семей в России выросло на 26,8%, отметил президент, назвав это хорошим показателем. Он напомнил о подписанном им указе о едином статусе многодетных семей. Положения этого указа надо наполнить конкретными решениями, отталкиваясь от запросов людей, сказал он.

У граждан России должно быть больше средств на решение насущных проблем, отметил также президент. Он анонсировал увеличение налогового вычета на второго ребёнка до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 рублей.