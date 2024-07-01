Москва, 1 июля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова рассказала о случаях получения выплат за погибших российских военных родственниками с Украины.

ИА Регнум Руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова

«Есть случаи, когда ребята погибли, а папа — на Украине. И он против нас. Он не воспитывал ребёнка. От него представитель сюда приезжает по доверенности, чтобы выплату получить. И вот такие случаи мы тоже ловим», — сказала она в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

По её словам, там, где большие деньги, тут же появляются и такие отцы, которые якобы воспитывали всё это время ребёнка.

Полная версия интервью Белеховой ИА Регнум выйдет 2 июля.

Как ранее писало ИА Регнум, двенадцатилетний Святослав и его мама Екатерина в течение года не могут добиться справедливости. Отец мальчика, старшина противотанковой батареи Дмитрий Кольцов, посмертно награждённый орденом Мужества, прошлым летом погиб в зоне СВО, после чего на выплаты по потере кормильца и боевые стал претендовать внезапный наследник.

Чтобы оформить выплаты, предназначенные сыну, Екатерина была вынуждена разыскать контакты Владимира Григорьевича Кольцова — отца, записанного в свидетельстве о рождении Дмитрия. В разговоре, который Екатерина записала, Владимир признаётся, что ничего о сыне не слышал с его двух лет, связи с ним не поддерживал, а о том, что у него есть внук, вовсе не знал.

По юридической процедуре требовался его нотариально заверенный отказ, подтверждающий, что Владимир не претендует на выплаты по потере кормильца. Сначала он согласился его написать, но потом предоставил документы, что когда-то платил алименты на содержание Дмитрия и, таким образом, стал претендовать на выплаты. При этом он не являлся биологическим отцом погибшего Дмитрия Кольцова. Более того, настаивающий на своём отцовстве Владимир в суде неоднократно говорил, что у него горе, что он потерял сына и его семье тоже нужны деньги. В итоге, суд встал на сторону Владимира.