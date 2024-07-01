Орехово-Зуево, Московская область, 1 июля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Четырёхлетний мальчик получил серьёзные ожоги стоп, прогулявшись по раскалённым углям на пляже в подмосковном Орехово-Зуево, передаёт РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным телеканала, ребёнок отдыхал с родителями на пляже Исаакиевского озера. Вероятнее всего, инцидент произошёл из-за халатности взрослых.

Мальчик был доставлен в больницу, врачи диагностировали термический ожог II степени обеих стоп площадью 2%, говорится в материале. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав уже начала проведения проверки случившегося.

В Нижнем Новгороде 23 июня отец и сын получили ожоги из-за опрокидывания легковоспламеняющейся жидкости, они были госпитализированы.

До этого, 9 июня, на детской площадке в Якутии школьник поджёг пятилетнего ребенка. Пострадавший вышел погулять на улицу, через время его мама услышала плач и, выглянув в окно, увидела своего сына в огне. Пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными ожогами, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Раннее ИА Регнум сообщало о том, что в Саратовской области госпитализировали двоих детей, получивших ожоги от мангала, который без присмотра оставили их родители. Со слов очевидцев, в костёр была брошена бутылка с розжигом.