Мелитополь, 1 июля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Запорожскому и Херсонскому агентствам новостей исполнился один год с начала работы. Об этом говорится в сообщениях агентств.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Запорожское агентство новостей указало, что этот год был сложным, но ярким и перспективным. СМИ освещало все события, связанные с Запорожской областью: от боевых действий до восстановления инфраструктуры. В фокусе внимания оказались выборы, прошедшие осенью 2023 года и весной 2024 года, публиковались комментарии всех важных законов и решений. Среди тем особенности банковского дела и условия получения кредитов, созревание урожая черешни и новый сухопутный маршрут, соединяющий Большую Россию и Крым.

«Честность, точность и скорость сделали нас незаменимым источником новостей для жителей Запорожской области. И при этом нас читают и во всей России. Без преувеличения можно сказать, что мы являемся информационным рупором региона», — говорится в публикации.

Отмечается, что к материалам агентства регулярно обращаются ведущие федеральные СМИ. Свидетельством важности агентства как источника информации могут служить неоднократные кибератаки на него, которые предпринимались враждебными силами.

Агентство поблагодарило читателей, коллег из других СМИ, администрацию Запорожской области, Законодательное собрание области, общественные организации, команду «Юг молодой», активных общественных деятелей и всех, кто в течение этого года был с редакцией и помогал рассказывать о Запорожской области.

Херсонское агентство новостей сообщило, что редакция собрала команду активных, отважных профессионалов, любящих свою Родину и готовых в самых опасных ситуациях продолжать говорить правду.

«Вопреки фейкам, лжи, злобе и наветам вражеских СМИ мы рассказываем всей стране о том, как живёт Херсонская область, как меняется жизнь каждого нашего земляка. Мы были с вами на выборах депутатов Херсонской областной думы первого созыва и на выборах президента РФ, открывали стенд Херсонской области на выставке «Россия» на ВДНХ, приветствовали новые инвестиционные соглашения на Питерском международном экономическом форуме, радовались вместе с вами на праздниках, соболезновали во всех утратах и горестях», — говорится в материале.

Редакция агентства поблагодарила всех, кто стал спикером, кто делился новостями и интересными инфоповодами. Агентство писало, как растут города региона, как начинается уборка урожая, как прокладываются новые дороги и ремонтируются старые, как помогают области регионы-шефы, как открываются новые предприятия, чтобы поставлять продукцию по всей России.

Херсонское агентство новостей — это не просто редакция, это в первую очередь люди, которые хотят счастья и справедливости для родной земли. И мы делаем все возможное, чтобы наши слова были услышаны и в родном регионе, и во всей большой России, и даже на оккупированных землях, где все больше людей читают наши новости, говорится в публикации.

Агентство планирует расти и расширяться. Так, в текущем году редакция планирует запустить новый цикл видеоинтервью «Русские судьбы», также планируется обновить сайт и развивать молодёжный контент.