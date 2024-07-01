Москва, 1 июля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Футболист Квинси Промес покинул московский ФК «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

«Срок действия договора истёк 30 июня 2024 года. Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ», — пояснили в ФК «Спартак».

В клубе выразили надежду, что в будущем сторонам удастся вернуться к вопросу о возобновлении выступления Квинси.

Как сообщало ИА Регнум, футболиста московского клуба арестовали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в марте 2024 года. Причиной ареста стал запрос об экстрадиции из Нидерландов.

На родине ему предстоит отбывать длительный тюремный срок за участие в торговле кокаином и нанесение ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке. Окружной суд Амстердама приговорил бывшего игрока «Аякса» и сборной Нидерландов к 6 и 1,5 года тюремного заключения соответственно. В Амстердаме 20 сентября суд рассмотрит апелляцию нападающего. При этом не уточнялось, по какому из обвинений её подавали.

17 мая стало известно, что Промеса освободили из-под стражи. Отмечалось, что спортсмена отпустили на определенных условиях, содержание которых не раскрывается.

Отмечается, что, как правило, лицам, освобожденным в Дубае, запрещено покидать страну. Кроме того, законодательство предусматривает внесение залога, обязанность сообщать о перемещениях и отвечать на каждый звонок властей.