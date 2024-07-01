Москва, 1 июля, 2024, 18:55 — ИА Регнум. К концу 2024 года должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в границах российских городов, заявил 1 июля заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев на совещании, посвящённом ликвидации свалок в рамках нацпроекта «Экология».

Пресс-служба Правительства России Дмитрий Патрушев

По словам Патрушева, работа в рамках федерального проекта «Чистая страна» ведётся с 2019 года, на эти цели в течение шести лет предусмотрено порядка 55 млрд рублей.

На совещании он отметил, что свалки не просто портят внешний облик городов, населённых пунктов, главное — они наносят вред окружающей среде и негативно влияют на качество жизни граждан. Полная ликвидация объектов, которые заложены в федеральном проекте, добавил он, должна положительно сказаться на условиях жизни порядка 20 млн человек.

Вице-премьер также подчеркнул, что за прошедшие годы большая часть запланированных мероприятий уже реализована. По плану в этом году ликвидации подлежат 62 свалки в 37 субъектах.

При этом на совещании были отмечены риски несвоевременного завершения работ в Архангельской, Мурманской, Брянской и Кировской областях, а также Республике Бурятия. Патрушев призвал субъекты усилить контроль за реализацией мероприятий на местах. Кроме того, регионам поручено представить в Минприроды России актуализированные графики проведения работ, предусмотрев их завершение до 20 ноября, а также завершить корректировку проектно-сметной документации и получить заключение экспертиз.

Как передавало ИА Регнум, в общей сложности по нацпроекту «Экология» к концу 2024 года будет ликвидирована 191 свалка в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда площадью не менее 3,7 тыс. га. К 2030 году планируется ликвидировать все свалки в границах городов и полностью исключить негативное влияние опасных объектов накопленного вреда на жизнь и здоровье людей.