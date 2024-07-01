Тамбов, 1 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбове, принадлежащий «водочному магнату» Юрию Шефлеру, арестован решением Тамбовского районного суда. Сведения об этом содержатся в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

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Взыскателем по делу выступила Генпрокуратура, на это указывают данные СПАРК. Дело поступило в Тамбовский районный суд 21 июня, следует из картотеки.

Кроме того, суд арестовал калининградскую компанию «СПИ-РВВК» и её дочернюю структуру «РВВК», контролирующие комплекс зданий бывшего ликёро-водочного завода, остановленного в 2012 году. Все три юридических лица, бенефициаром которых является Шефлер, находятся под арестом с 26 июня.

Тамбовский завод «Амбер Талвис», ведущий свою историю с 1899 года, на 72,9% принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings. «Росспиртпром» владеет 25,5% предприятия, которое производит этиловый спирт сортов «Люкс» и «Альфа» и входит в десятку крупнейших отечественных производителей алкогольной продукции. Продукцию завода получает принадлежащий Шефлеру с 2003 года «Амбер Латвияс Балзамс» — производитель знаменитого рижского бальзама и водки Moskovskaya и Stoli. Завод принадлежит Шефлеру с 2003 года.

Как сообщало ИА Регнум, Шефлер покинул Россию ещё в 2002 году. Тогда Счётная палата предложила лишить «Союзплодоимпорт» права на водочные бренды, посчитав приватизацию компании незаконной. В России против Шефлера возбудили уголовное дело, которое затем, как заявил его адвокат, было прекращено.

В 2018 году Россия смогла защитить в австрийском суде своё право на марки водки Stolichnaya и Moskovskaya. Тогда суд удовлетворил иск российского федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» к компании Spirits International B. V., зарегистрированной в Люксембурге и незаконно использовавшей бренды.