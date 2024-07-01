Москва, 1 июля, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Глава «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова заявила, что пики так называемых «протестов жён» российских военных приходятся на выборы, поэтому возникают вопросы, какую именно цель преследуют организаторы.

ИА Регнум Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова

«Про протестных. Всё-таки про них. Ну, во-первых, при том количестве бойцов, которые воюют, 10 человек с плакатами — это смешно. И 20 человек с плакатами — это смешно», — сказала она.

Белехова также отметила, что такие протестующие скрывают свою фамилию и лицо, давая себе «позывные».

«Позывные, пожалуйста, это для военнослужащих в зоне СВО. У меня есть фамилия, имя и отчество, данные мне. Давайте как-то официально пользоваться. Тут возникает вопрос, какая это тайна? А зачем она?» — задаётся вопросом Белехова.

Также она отметила, то пики активности «протестов» приходятся перед выборами, в том числе президента России.

«Дальше мы видим, когда есть пики их активности. Первое — выборы. То есть до выборов за год вас так сильно не интересовало, что вы решили все вот это устраивать именно перед выборами президента Российской Федерации. Тогда возникает вопрос: а цель-то у вас какая?» — добавила она.

Что касается протестов против мобилизации в Дагестане, глава КСВО отметила, что это «абсолютно организованная история». Так, в некоторых Telegram-каналах, которые призывали людей выйти на протесты, делался уклон на религию и на национальную историю.

«Ну, мы же видим, что эти каналы есть, мы же понимаем, какая динамика их просмотров, что они действительно сегодня — для страны или против страны… Это абсолютно был организованный хаос. Так что это никакая не история того, что люди сами приняли решение и так организовались», — заключила она.

Полная версия интервью Белеховой ИА Регнум выйдет 2 июля.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что прошедшие в то время в Махачкале акции против мобилизации были организованы эмиссарами из-за рубежа. Их организаторы пытаются расколоть общество и используют в своей игре чувства людей, переживающих за своих родных, призываемых на службу.

Меликов отметил, что сами провокаторы в этих акциях протеста не участвуют, и не отправляют своих «детей, жён и сестёр бросаться на полицейских при исполнении». Он пожелал всем дагестанцам «не поддаваться на провокации и не становиться жертвами информационной войны».