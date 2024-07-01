Москва, 1 июля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В Ленинградском зоопарке состоялась церемония награждения лауреатов конкурса мультфильмов «О белом медведе». Генеральным партнёром конкурса выступила «Роснефть». С 2013 года под опекой компании находятся все белые медведи в российских зоопарках.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» наградила лауреатов конкурса мультфильмов о белых медведях

В конкурсе приняли участие около сотни авторов и творческих коллективов со всей России. Победителями и призёрами конкурса признаны авторы 15 мультфильмов. «Роснефть» учредила три дополнительные награды.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» наградила лауреатов конкурса мультфильмов о белых медведях

Приз зрительских симпатий получил творческий коллектив «Прикладная анимация» за работу о белой медведице «Услада». Победителя в этой номинации выбрали в ходе открытого голосования на странице «Роснефти» в соцсетях. Ещё два специальных приза достались Федору Евтушенко за анимационную ленту «Медвежонок Федор» и Максиму Шабанову за мультфильм «Приключение северных мишек». Жюри обратило внимание на нестандартный подход Максима к воплощению авторской идеи — его работа выполнена из пластмассовых деталей детского конструктора.

Мультфильмы, участвовавшие в конкурсе, в июне демонстрировались в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.