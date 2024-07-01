Махачкала, 1 июля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Возросшая активность международных террористических организаций остаётся основной угрозой, влияющей на обстановку в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов во время своего выступления на встрече с представителями институтов гражданского общества.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Основным угрозообразующим фактором, влияющим на обстановку в республике, остается возросшая активность международных террористических организаций. И как бы нас не пытались убедить в том, что события в Дагестане произошли внутри, я, например, в это никогда не поверю», — заявил Меликов, прокомментировав теракты, произошедшие 23 июня в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня на Махачкалу и Дербент напали приверженцы террористической организации. Во время нападения в Дербенте неизвестные обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате нападения боевиков число погибших возросло до 22 человек, 21 из которых скончались в ходе самих террористических атак.

Также выяснилось, что организатором преступной группы, которая участвовала в совершении теракта в регионе, являлся один из сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Глава республики назвал стрельбу в Дагестане попыткой дестабилизации общества. Он также призвал граждан соблюдать спокойствие, отметив, что целью злоумышленников было посеять страх и создать панику среди людей.