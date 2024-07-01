Санкт-Петербург, 1 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. «Знание. Лекторий» на VK Fest в Санкт-Петербурге за два дня собрал более 3,5 тысячи посетителей, сообщили в пресс-службе российского общества «Знание».

Александр Гальперин/РИА Новости

С 29 по 30 июня на площадке VK Fest проходила программа лекций и дискуссий с участием известных экспертов сферы моды, спорта и культуры. Одно из направлений лектория было посвящено культурным ценностям Санкт-Петербурга. Перед гостями и участниками мероприятия выступил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он заявил, что Эрмитаж — одно из высших достижений русской культуры, и аналогов ему нет.

В первый день фестиваля директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица и генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич обсудили развитие культурного кода города, а также новый визуальный контекст театров.

Спортивный комментатор Денис Казанский и звезда «Зенита» Александр Ерохин затронули тему футбола и его значимости для города. Спортсмен рассказал, что команда постоянно развивается, надеется и дальше работать, чтобы подтверждать свое чемпионство.

Дискуссию об актуальных трендах провели стилист Алексей Сухарев, историк моды Анатоль Вовк и другие эксперты. Первый день завершился разговором про искусственный интеллект, в числе спикеров был комик, участник проектов «Лена Кука», «Читка», ведущий шоу «Отзывы» Тамби Масаев, лидер VK ТехПросвет, главный редактор канала «Луис Иванович Вьютон» Евгения Белоусова и другие.

Во второй день со зрителями пообщалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Она рассказала про обучение в школе и заявила, что готова рассмотреть предложения о съёмках в кино.

О значимости русского балета для всего мирового искусства поговорили первая солистка Мариинского театра Мария Хорева, прима-балерина Михайловского театра, заслуженная артистка России Анжелина Воронцова и хореограф, продюсер, наставник в программе «Танцы» на ТНТ Мигель, а также другие гости.

Следующий и завершающий VK Fest пройдёт с 13 по 14 июля в московском парке «Лужники». «Знание. Лекторий» представит масштабную программу с участием более 50 известных гостей. Как передавало ИА Регнум, на фестивале выступят Баста, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, OG Buda + MAYOT, Xcho, ВАЛЯ КАРНАВАЛ, SHAMAN и другие артисты.