Москва, 1 июля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил разрешения возбудить уголовное дело против председателя Солнцевского районного суда Москвы Артёма Матеты. Об этом сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

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«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Матеты Артёма Игоревича», — говорится на сайте ВККС.

Дело планируется возбудить по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на преступление по этой статье. Вместе с тем другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии по делу о хищении средств из бюджета. Силовики установили причастность задержанных к хищению целевых субсидий по государственной программе «Развитие сельского хозяйства КЧР», при этом общий ущерб от этих действий составил порядка 60 млн рублей.

7 июня Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о взятке. Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»).