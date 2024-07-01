* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 1 июля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Писателю Борису Акунину (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) могут оштрафовать за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Максим Блинов/РИА Новости Борис Акунин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

В понедельник, 1 июля, Таганский районный суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении Акунина. Основанием для этого стало нарушение части 5 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов или их распространение учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, действующего без образования юридического лица без указания на то, что эти материалы произведены созданы или распространены лицом, включенным в реестр иностранных агентов).

Также, согласно информации, представленной на сайте инстанции, в отношении писателя уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). В феврале Акунин был заочно арестован и объявлен в международный розыск, так как он на протяжении нескольких лет проживает за пределами России.

18 декабря 2023 года писатель был внесён в перечень террористов и экстремистов. Ранее, во время разговора с пранкерами, он заявил, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города. Также он рассказал, что финансирует ВСУ и собирает средства для организации протестов в России.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook, созданный Борисом Акуниным. На нём можно было купить книги авторов, не издающихся в России. По словам самого писателя причиной для блокировки стал роман Владимира Сорокина «Наследие», запрещённый к распространению в РФ.