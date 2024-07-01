Донецк, 1 июля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Восток» отразили контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также поразили три бригады противника у Урожайного и Никольского в ДНР, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны. Помимо этого, ВС России отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады украинских бойцов.

В ведомстве добавили, что противник потерял до 120 бойцов. Помимо этого, украинские военные потеряли семь автомобилей и две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, группировка войск «Запад» уничтожила за сутки до 475 военных ВСУ. Также российские военные нанесли поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка ЛНР и Терны ДНР.

29 июня Конашенков рассказал, что подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Шумы в ДНР. Он уточнил, что также ВС России улучшили тактическое положение на этом участке фронта, отразили шесть контратак и нанесли поражение по позициям нескольких бригад ВСУ.

Официальный представитель Минобороны 27 июня рассказал, что военные группировок войск «Запад», «Восток», «Центр» и «Юг» за сутки заняли более выгодные позиции. На этих направлениях украинская армия за это же время потеряла в общей сложности 1685 бойцов, добавил Конашенков.