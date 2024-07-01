Москва, 1 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Московский городской суд приговорил граждан Казахстана Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова к 13 годам лишении свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Оба фигуранта обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

«Абраму — назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову — назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что украинские спецслужбы наращивают усилия по ослаблению ресурсной поддержки российской армии, готовя в России теракты и диверсии.

В Херсонской области 6 июня за организацию диверсии приговорили в шести годам и шести месяцам лишения свободы бывшего начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги. Он приказывал своим подчинённым ломать стрелочные переводы железнодорожной станции Херсон, в итоге её стало невозможно использовать для перевозок грузов в интересах Минобороны.