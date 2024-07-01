* иноагент, включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 1 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесённое в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности) к 14 годам за призывы нанести ядерный удар по России.

Hennadii Minchenko/Global Look Press

В приговоре, в частности, говорится, что первые три года Гордон должен провести в тюрьме, остальные 11 — в колонии строгого режима. Кроме того, суд на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.

Уголовное дело в отношении Гордона поступило в суд 14 июня. Ему были предъявлены обвинения в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России (ч. 2, ч. 3 ст. 207.3 УК РФ), публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ) и действиях, направленных на возбуждение ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

В СК России обратили внимание, что украинский журналист, в частности, в прямом эфире телевидения призывал к вооружённому нападению на РФ и к войне с применением ядерного оружия и публично призывал к уничтожению россиян по признакам национальности.