Лондон, 1 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Если киевскому режиму не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, Украина может объявить дефолт уже в августе, пишет британское издание The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Международный валютный фонд заинтересован в том, чтобы министр финансов Украины Сергей Марченко провёл переговоры о списании, но сделка кажется маловероятной в отведённое время», — написали авторы материала, напомнив, что 1 августа истекает срок приостановки выплат по украинскому долгу.

В публикации отмечается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года, при этом размер долга по состоянию на июнь 2024 года достиг 94% ВВП. В The Economist отметили, что финансирование Киева происходит преимущественно за счёт поставок вооружений, а не наличных средств, и Украине очень скоро грозит острая нехватка наличности.

Также издание подчеркнуло, что значительная часть восстановления Украины никогда не принесёт прибыли, поэтому её придётся взять на себя союзникам страны.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что власти Украины не смогли достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации её долга на сумму 20 млрд долларов. Во время переговоров, говорится в публикации, Киев предложил обменять свои находящиеся в обращении облигации на серию новых со сроком погашения до 2040 года, однако переговоры на этом этапе провалились.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что группа иностранных держателей украинских облигаций, включая BlackRock, намерена добиваться от Киева возобновления выплат процентов по долгу уже в 2025 году. Группа компаний, владеющая еврооблигациями Украины на сумму 20 млрд долларов, сформовала комитет и наняла юристов для обсуждения ситуации с Киевом. По их замыслу, Украина, начавшая получать помощь от США на 60,6 млрд долларов, могла бы заключить сделку с возобновлением выплат в обмен на прощение значительной части непогашенного долга.

Кроме того, на сайте МВФ опубликовали информацию о том, что в 2024 году Украина должна выплатить МВФ 2,9 млрд долларов, что составляет 6,4% от запланированных в текущем году доходов украинского бюджета. В течение следующих семи лет Украина должна вернуть ещё 11,5 млрд долларов долгов.

Украина никогда не сможет расплатиться со своими долгами, заявил корреспонденту ИА Регнум политолог Богдан Безпалько, комментируя многомиллиардную заложенность Украины перед МВФ. Он отметил, что никто не даёт Украине деньги просто так и Киев заставят возвращать долги.