Москва, 1 июля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представит результаты исследования внутреннего туризма в России на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» на Сахалине. Эта работа оценивает ситуацию в российском внутреннем туризме в динамике и влияние реализуемых в стране мер по развитию туристической сферы.

Иван Шилов ИА Регнум Внутренний туризм

Проведением исследования занимаются АСИ и Группа компаний Б1. В этом году отчет подготовлен совместно с Министерством экономического развития РФ и фондом «Росконгресс».

Исследование показывает предпочтения, запросы и финансовые возможности российских туристов. Также в нем отражено состояние туристической отрасли и динамика развития предпринимательских проектов в сфере туризма. По данным исследования, 77% участников опроса с удовольствием путешествовали по России. Оказалось, что граждане, отдыхая внутри страны, становятся мобильнее, любопытнее и требовательнее к сервису. Почти 80% респондентов готовы возвращаться в места, где побывали ранее, а 26% заинтересованы в появлении там новых возможностей.

Для представителей туристических администраций результаты исследования могут стать ориентиром для анализа и принятия управленческих решений, мониторинга эффективности мер поддержки, источником данных для актуализации стратегий по развитию туризма. Поддержка туристического бизнеса дает о себе знать: растут число турпоездок и выручка турагентов.

В свою очередь, для предпринимателей результаты опроса станут основой для формирования конкурентоспособного продукта, отвечающего запросам российских туристов. 60% респондентов из предпринимательского сообщества отмечают увеличение количества гостей или клиентов по сравнению с прошлым годом.

А для туристов полученные данные станут источником информации о самых популярных местах в нашей стране, которые стоит обязательно включить в свой календарь путешествий.

Исследование будет представлено 13 июля в рамках работы лаборатории «Новые» города. Стратегии выстраивания инфраструктуры для жизни». Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2024» пройдёт на Сахалине с 8 по 21 июля.