Москва, 1 июля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Тамбовский районный суд арестовал принадлежащий «водочному магнату» Юрию Шефлеру спиртовой завод «Амбер Талвис». Об этом пишет Lenta.Ru.

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Отмечается, что произведённый на заводе спирт отправлялся в Латвию, где на его основе изготовляли водку Stoli и Moskovskaya. Кроме того, суд арестовал законсервированный с 2012 года спиртовый завод «СПИ-РВВК», расположенный в Калининграде.

Исполнительные листы на арест заводов были выданы 21 июня, сообщает РБК.

Сам Шефлер покинул Россию ещё в 2002 году. Тогда Счётная палата предложила лишить «Союзплодоимпорт» права на водочные бренды, посчитав приватизацию компании незаконной. В России против Шефлера возбудили уголовное дело, которое затем было прекращено, согласно заявлению адвоката Шефлера. В 2018 году Россия смогла защитить в австрийском суде своё право на марки водки Stolichnaya и Moskovskaya. Тогда суд удовлетворил иск российского федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» к компании Spirits International B. V., зарегистрированной в Люксембурге, которая незаконно использовала бренды.

Несмотря на это, в июне этого года права на использование марки водки Stolichnaya и Moskovskaya в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге продали на аукционе в Гааге компании Spirits International B. V.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта Генпрокуратура России потребовала изъять в пользу государства активы группы винодельческой компании «Ариант» в связи с иском о взыскании неосновательного обогащения с бывших владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК). Прокуроры увеличили сумму по иску с 28,53 млрд рублей до 105 млрд рублей.

«Кубань-вино» — одна из крупнейших виноделен России. Компания по производству вин была создана в 1956 году, в 2003 году она вошла в состав группы компаний «Ариант».