Москва, 1 июля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Голосование на внеочередных парламентских выборах во Франции можно назвать протестным, считает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский.

Panoramic/Global Look Press

Во Франции правая партия «Национальное объединение» и союзные с ней силы одержали победу в первом туре парламентских выборов, получив 33,4% голосов. Коалиция президента республики Эммануэля Макрона получила 20,76% голосов и заняла третье место. Партия «Новый народный фронт» заняла второе место, набрав 27,98%.

Офицеров-Бельский в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что победа «Национального объединения» под руководством Марин Ле Пен в первом туре выборов была предсказуемой и соответствовала социологическим прогнозам.

Высокая явка на выборах свидетельствует о том, что общество находится в напряжении. И для победы «Национального объединения» есть все основания. Французы замечают и понимают, что их уровень жизни снижается уже несколько десятилетий. Они не считают Макрона и его окружение политиками, которые действуют в интересах Франции и её народа.

«Самая большая проблема заключается в том, что во Франции сейчас нет политических сил, которые могли бы проводить повестку в национальных интересах страны. Это голосование можно назвать протестным. Во втором туре у сил Макрона нет шансов на победу. Однако не стоит надеяться, что у Ле Пен будут возможности изменить политику страны и предложить что-то принципиально новое», — добавил Офицеров-Бельский.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня в европейской части территории Франции начался первый тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента). Французское министерство внутренних дел проинформировало, что явка избирателей на 18:00 мск достигла 59,39%, что является рекордным показателем.

Пресс-секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве заявил, что итоги первого тура внеочередных парламентских выборов в стране являются тяжелым поражением французского президента Эммануэля Макрона. Он также указал на риск прихода к власти крайне правых сил. По мнению Жуве, существует шанс избежать такого исхода, для чего правящие силы должны принять чёткие меры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидерство правых сил на выборах в первом туре в парламент Франции подтвердило ранее высветившиеся в Европе тенденции. Песков призвал дождаться результатов второго тура, хотя «предпочтения французских избирателей Москве понятны».

Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению во втором туре парламентских выборов во Франции против правой партии «Национальное объединение». Макрон отметил, что высокая явка в первом туре указывает на важность выборов для граждан и их желание прояснить политическую ситуацию.

После оглашения предварительных итогов первого тура внеочередных парламентских выборов в городах Франции начались акции протеста. Демонстрации вспыхнули в Париже, Лионе, Ницце и других городах. В столице страны протестующие собрались на площади Республики. Они начали зажигать дымовые шашки. В Лионе демонстранты начали бить витрины и жечь костры в центре города. Против них полиция применила слезоточивый газ.