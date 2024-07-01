Москва, 1 июля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили половину работ по реконструкции стадиона «Локомотив» в Люблино. Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, стадион станет новой точкой притяжения для жителей юго-востока российской столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблино. Москва

«В этом году реализуем масштабный проект — подарим новую жизнь спортивному стадиону «Локомотив», — отметил Бирюков. Заместитель мэра Москвы напомнил, что на поле стадиона в советские годы играли ведущие футбольные клубы страны, проводились любительские турниры. «По просьбам москвичей восстановим стадион, вернем ему спортивную функцию, в результате он станет новой точкой притяжения для жителей округа», — подчеркнул он.

Сейчас на стадионе демонтируют трибуны, внутреннюю отделку и кровлю. Рабочие приступили к монтажу системы подогрева и сборке металлокаркаса под трибуну. Для обеспечения объектов электроэнергией ведется прокладка новых сетей, на стадионе смонтируют опоры наружного освещения с энергоэффективными светильниками и специальные спортивные прожекторы.

Как напомнил Пётр Бирюков, стадион был построен в довоенные годы. С тех пор было утрачено футбольное поле, сильно обветшали трибуны, здания пришли в аварийное состояние. В 2015 году стадион был законсервирован, а в прошлом году перешел в собственность города, после чего было решено его реконструировать. В рамках проекта будет обустроена большая игровая арена с искусственным травяным покрытием с подогревом. Рядом появятся два тренировочных поля, вокруг них будет проложена беговая дорожка с амортизирующим покрытием. Сохранившиеся здания капитально отремонтируют.

«Оборудуем новую «воздушную» трибуну с навесом из легковозводимых конструкций, — рассказал заместитель мэра Москвы. — Организуем спортивную площадку с силовыми тренажерами и зоной воркаут».