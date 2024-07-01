Курск, 1 июля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В центральной части Курска из-за аварии на кабельной линии наблюдаются перебои с подачей электричества, сообщили 1 июля в пресс-службе правительства региона.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«В Курске из-за повреждения на кабельной линии наблюдаются перебои с электричеством в центральной части города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время энергетики устраняют аварию, в самое ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объёме.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в области возможен дефицит электроэнергии на фоне «технологических нарушений в соседних регионах».

По его словам, эту ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба под руководством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского, в котором он принял участие. Врио губернатора отметил, что энергетики продолжают работать над устранением нарушений.