Вашингтон, 1 июля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама сомневается в победе Джо Байдена на президентских выборах. Об этом сообщил журналист Такер Карлсон в социальной сети X со ссылкой на источник.

White House/Global Look Press Барак Обама и Джо Байден

«Твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не сможет победить, и поэтому он выступает за открытый съезд», — написал Карлсон.

Экс-президент США написал, что «неудачные дебаты» бывают, однако гражданам необходимо сделать «выбор между человеком, который всю свою жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе».

Карлсон также отметил, что отношения между семьями Байдена и Обамы никогда не были тёплыми, иногда они даже были «враждебными», а в последнее время их взаимоотношения еще сильнее ухудшились из-за первой леди США, супруги Байдена — Джилл. Она является «движущей силой кампании» по переизбранию своего мужа.

По словам источника журналиста, после дебатов Джилл держала мужа взаперти от всех, кто мог убедить его бросить предвыборную кампанию.

27 июня состоялись первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Они прошли без зрителей и длились 90 минут.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков отметил, что действующий президент США не смог убедительно выступить против своего оппонента во время первых предвыборных дебатов. По его мнению, Байден выглядел менее убедительно, говорил тихим голосом и запинался, в то время как Дональд Трамп был более активен и не выходил за рамки регламента.