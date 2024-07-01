Москва, 1 июля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Число передовых инженерных школ (ПИШ), созданных в России в рамках федерального проекта, увеличилось до пятидесяти. За год через них прошли 22 тыс. школьников, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков 1 июля на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Виталий Аньков/РИА Новости

Он отметил, что ПИШ сегодня работают во всех федеральных округах. Сначала в 15 регионах появились 30 таких школ, затем осенью 2023 года прошёл ещё один конкурс, итогом которого стал отбор ещё 20 школ.

«Планировали не меньше десяти, а отобрали 20 передовых инженерных школ, поэтому сегодня у нас хороший комплект — 50 школ, 28 регионов», — приводит слова Фалькова пресс-служба Кремля.

У каждой инженерной школы есть партнёр из числа крупнейших отечественных компаний, всего их 160. В 2023 году через передовые инженерные школы прошли 22 тыс. школьников, которые занимаются не только базовыми предметами, такими как физика или математика, но и инженерией живых систем, генетикой и геномикой, отметил министр.

Он добавил, что свыше 7,5 тыс. инженеров прошли повышение квалификации на базе школ, а 7,6 тыс. преподавателей повысили квалификацию на предприятиях.

В правительстве напомнили, что федеральный проект «Передовые инженерные школы» создан на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, которые в 2021 году утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Первые 30 университетов из 15 субъектов РФ победили в конкурсном отборе в 2022 году. Ещё 20 вузов из 13 регионов, на базе которых создаются школы, отобраны в рамках второй волны конкурса в 2023 году. В восьми регионах школы открываются впервые. Согласно поручению президента, до 2023 года количество ПИШ увеличится до 100.

Федеральный проект направлен на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить России сохранение технологического суверенитета. К концу 2023 года количество студентов ПИШ превысило 6 тыс. человек. К обучению в них привлекаются и талантливые школьники, которые хотят получить инженерное образование.

В числе партнёров ПИШ «Газпром нефть», «КамАЗ», «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и другие компании и госкорпорации. За два года работы первые 30 ПИШ привлекли 20,63 млрд рублей при финансировании из федерального бюджета в размере 12,65 млрд рублей, добавили в правительстве.