Москва, 1 июля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает 1 июля телеканал РЕН ТВ.

Global Look Press

Отмечается, что за спортсменом числится долг в размере 297 млн рублей.

«Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — сообщили в ФНС.

Как передавало ИА Регнум, Нурмагомедов завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Он провёл в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив Джастина Гэтжи (США).

31 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что не изменит своего решения больше не выходить в октагон, так как для него важны иные приоритеты. Он подчеркнул, что для него решение об окончании спортивной карьеры было нелёгким, но оно было принято.

В начале июня Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире UFC 302. Политик и спортсмен пообщались у октагона и пожали друг другу руки.