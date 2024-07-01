Москва, 1 июля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, который рассказал главе государства о ходе реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы», сообщила 1 июля пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

«Мы в последнее время много — и это правильно — уделяем внимание созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров», — сказал Путин в начале встречи, оценив работу, которая ведётся передовыми инженерными школами по подготовке молодых специалистов, на «отлично».

Он признался, что его радует, что бизнес не просто не сопротивляется, а, наоборот, идёт в авангарде этого процесса.

Фальков, в свою очередь, доложил главе государства о деятельности нескольких десятков передовых инженерных школ, которые созданы во всех федеральных округах. По его словам, финансированием занимается не только федеральный центр, но и бизнес, и регионы. Кроме того, по его словам, обучающиеся проходят стажировки на предприятиях.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил дополнительно запустить 50 инженерных школ, в которых будут готовить специалистов высшей квалификации. Он отметил, что на увеличение эффективности, перевооружение производств должны быть нацелены передовые инженерные школы, которые создаются на базе вузов.