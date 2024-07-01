Москва, 1 июля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова рассказала, что делать родным пропавших без вести участников спецоперации.

ИА Регнум Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова

«Ну, первое, это, конечно, держитесь. Потому что статус «пропавший без вести» — это ещё не факт, что он погиб. У нас есть ребята, которые находились через год, через полтора, и они действительно находились», — отметила Белехова в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Глава комитета привела в пример случай, когда без вести пропавшего бойца удалось найти благодаря отпечаткам пальцев, в то время как он находился в реанимации под ИВЛ.

«Поэтому здесь нужно первое — научиться ждать. Стойко ждать, вот именно стойко. Да, это тяжело, но нужно этому научиться, потому что от того, что вы будете себя изводить, лучше ни бойцу, ни вам не станет, ни вашей семье тем более. Научиться ждать — первое. Второе — нужно научиться правильно чётко понимать», — подчеркнула Белехова.

Вместе с тем глава КСВО уточнила, что в случае, если военный не выходит на связь, то необходимо писать обращения к военному комиссару и в Министерство обороны. Кроме того, если появились предпосылки к тому, что военный может находиться в плену врага, то необходимо написать письма уполномоченному по правам человека в регионе и в Министерство обороны с изложением всех фактов сложившейся ситуации и прикреплением ссылки на видео или какую-либо другую информацию, пояснила глава КСВО.

«Пожалуйста, ни в коем случае не поддавайтесь, когда у вас пытаются выманить деньги за то, что скажут местонахождение военнослужащего. Сто процентов никогда это не правда. Вы переведете деньги, и люди на этом исчезнут. На этом тоже мошенники пытаются сегодня зарабатывать. Если жив, значит, найдётся. Если погиб, то мы с вами это уже не изменим», — отметила Белехова.

Полная версия интервью Белеховой ИА Регнум выйдет 2 июля.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО. Путин поручил осуществлять ежемесячную компенсацию в том числе в случае, если военнослужащие выведены из состава воинских частей для восстановления или обучения не более чем в течение трёх месяцев, находятся на лечении не более одного месяца, находятся в основном отпуске не более 30 суток, направлены в служебные командировки в течение не более 10 суток. Указ вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске 14 июня заявил, что в зоне специальной военной операции находится почти 700 тысяч российских военных. Глава государства призвал в первую очередь беречь на СВО людей, а не только боекомплект.

Премьер-министр Михаил Мишустин 27 июня сообщил, что участникам спецоперации в Запорожской и Херсонской областях предоставят статус ветеранов боевых действий. Речь идёт не только о военнослужащих и добровольцах, но и о гражданском персонале Вооружённых сил, врачах, военкорах и работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах.