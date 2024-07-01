Москва, 1 июля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. На закрытии Международной выставки-форума «Россия» 6 июля выступят SHAMAN, Григорий Лепс, Олег Газманов и многие другие артисты, сообщает пресс-служба выставки.

Павел Бедняков/РИА Новости Певец SHAMAN

Вместе с ними на сцену ВДНХ выйдут ST, Пелагея, Наталья Подольская, Аскар Абдразаков, Алексей Воробьев, уточнили организаторы. Помимо этого, запланированы выступления народных танцевальных и хоровых коллективов, а также встречи с прославленными спортсменами.

К концерту присоединятся легенды российского спорта, участники экспозиции «Аллея Славы»: гимнастки Дина Аверина и Арина Аверина, шахматист Сергей Карякин и депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов.

Трансляция праздничного концерта состоится в эфире Первого канала. Торжественная церемония закрытия выставки начнётся в 18:30. Ведущими концерта станут Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Тимур Соловьёв.

Как передавало ИА Регнум, выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За это время на её площадке прошли 689 звездных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.

За восемь месяцев работы выставку посетили более 17 млн человек, которые познакомились с достижениями всех регионов страны, крупнейших корпораций, федеральных структур, общественных организаций, а также увидели передовые технологические разработки и главные победы России в промышленности, культуре и спорте.

По плану, выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности.