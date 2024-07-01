Якутск, 1 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введён в Якутии из-за лесных пожаров, сообщила 1 июля пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что 1 июля состоялось заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством замминистра Виктора Яцуценко. По итогам этого заседания было решено отнести чрезвычайную ситуацию в лесах Якутии к ЧС федерального характера.

Согласно данным Авиалесоохраны, к полуночи 1 июля на территории России действовали 266 лесных пожаров на площади 426 609 гектаров. Самая большая площадь — в Якутии, там зафиксировали 51 пожар на 187 978 гектарах.

Как передавало ИА Регнум, в мае заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев провёл совещание по паводковой и пожароопасной обстановке в отдельных регионах России. Мероприятие состоялось в Гидрометцентре, в нём также приняли участие глава Минприроды Александр Козлов, руководители Росгидромета, Росводресурсов и Рослесхоза.

Патрушев, ознакомившись с основными направлениями работы учреждения, отметил наличие серьёзной научной базы, обработку большого количества данных и использование самых современных цифровых технологий. Точность мониторинга влияет и на экономику, и на безопасность людей, напомнил он. Вице-премьер заявил, что в самых проблемных регионах нужно оценивать эффективность принимаемых решений и мер непосредственно на местах.

Ранее сообщалось, что в Бурятии по решению республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров ввели запрет на посещением лесного массива. Подчёркивается, что в республике сложилась непростая лесопожарная обстановка. Для недопущения чрезвычайных ситуаций нахождение в лесах запрещено. Также ситуацию осложняет сухая, жаркая погода.