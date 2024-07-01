Киев, 1 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. На Украине задержана группа активистов, которые готовились объявить об отстранении от власти военно-политического руководства страны и захватить здание Верховной рады, сообщила в своём Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ).

Стрингер/РИА Новости

«Служба безопасности разоблачила группу общественных активистов. Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины», — сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что активисты планировали провести в центре Киева 30 июня народное собрание, на котором они собирались объявить об отстранении от власти действующего руководства страны. Затем, по данным СБУ, в их планы входил захват здания Рады, чтобы заблокировать таким образом работу парламента. Украинская спецслужба утверждает, что организатор привлёк к исполнению плана представителей общественных организаций из Киева, Днепропетровска и других регионов.

Задержанным предъявили обвинения по статье о действиях и призывах к действиям, направленным на изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 20 июня на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам заявлял, что Запад повесит на главу киевского режима все непопулярные решения и поменяет Владимира Зеленского в первой половине следующего года.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Покидать пост глава киевского режима не планировал ещё в декабре 2023 года. Тогда он заявил, что украинцы якобы не желают проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности».

В ноябре 2023 года политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украине видны признаки клановой борьбы за власть с целью списать на свергнутое руководство все провалы в управлении страной. Он отметил, что такие перемены не могут проходить без участия украинских спецслужб. Эксперт не исключил, что Запад также планирует провести ротацию руководства киевского режима.