Ереван, 1 июля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления Армении в Евросоюз, так как народ республики уже поддерживает вступление в объединение.

Kay Nietfeld/Global Look Press Никол Пашинян

«Нам говорят, что мы должны провести референдум, чтобы показать, что народ поддерживает идею стать членом ЕС. Я сам заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления», — заявил Пашинян в ходе заседания «Армянского демократического форума», в котором принимали участие как послы ЕС и США, так и представители международных и общественных организаций.

14 мая во время седьмого ежегодного Копенгагенского саммита Пашинян рассказал о своём желании сделать республику членом Европейского союза. В ходе дискуссии премьер-министр заявил, что хочет вступления страны в Евросоюз уже в 2024 году.

Спикер парламента республики Ален Симонян во время интервью заявил, что в Армении скоро может пройти референдум о вступлении в ЕС. Он отметил, что у армянского общества «есть решение быть частью Евросоюза».

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Армения напрасно сравнивает собственную древнейшую цивилизацию с культурой, историей, государственностью, которая существовала задолго до европейской демократии, с Евросоюзом, дела которого сегодня откровенно плохи.