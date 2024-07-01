Москва, 1 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Концентрация украинских военных на границе с Белоруссией вызывает беспокойство не только Минска, но и Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Как напомнил представитель Кремля, в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия поддерживают особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб.

«Наше Министерство обороны находится в партнёрском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы, действительно, союзники и партнёры», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что ВСУ разместили спецназ на общей границе. В населенный пункт Овруч на житомирском направлении прибыли украинские подразделения специального назначения 1-й президентской бригады, отметил начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Павел Муравейко. По его словам, оборонное ведомство из-за действий ВСУ вынуждено перемещать к границе подразделения и наращивать отдельные направления, готовясь к прикрытию.

30 июня начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик заявил, что ВСУ разместили у границы с Белоруссией подразделения с дальнобойными беспилотными летательными аппаратами.