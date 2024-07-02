Москва, 2 июля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова рассказала, как ей удалось убедить мать погибшего бойца не пытаться забрать тело сына с поля боя.

ИА Регнум Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова

По словам Белеховой, ей позвонил заместитель командира одной из частей ЛНР и сообщил, что в часть приехала мать погибшего бойца. Она хотела лично вынести тело своего сына с поля боя, несмотря на то, что территория Сватово-Кременной находится под обстрелом и эвакуировать тело невозможно.

Заместитель командира части не пустил женщину на территорию, где шли боевые действия, и позвонил Белеховой. У женщины дома осталась несовершеннолетняя дочь, и вопрос, кто будет её воспитывать, остановил женщину.

«Мы с ней достаточно долго разговаривали. Она услышала и поняла. У неё было очень много обид, очень много гнева, почему её сына не достают. Ей вроде бы говоришь, а она не слышит. Вот такая глухота. Говоришь, что если его будут доставать, то военнослужащие погибнут. Они примерно знают, в каком окопе он находится, но они просто погибнут. Она начала слышать. А что вы скажете той матери, сына которой вот сейчас отправят вытаскивать тело? Одного, второго — вы им-то что скажете? И вот потихоньку, потихоньку, потихоньку она пришла в себя», — рассказала глава КСВО в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Полную версию интервью Белеховой читайте на сайте ИА Регнум.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что погибшие участники специальной военной операции России ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны, добавил глава государства.