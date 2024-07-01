Москва, 1 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука, сообщается 1 июля в Telegram-канале команды.

Pavel Kashaev/Global Look Press

«Антон Миранчук покидает «Локомотив», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что Миранчук перешёл в академию клуба в 2011 году, через год дебютировал в молодёжном первенстве, а в конце 2013 года впервые сыграл за основной состав.

Полузащитник провёл за «Локомотив» 217 матчей, забил 51 гол, в составе команды стал чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.

В какой клуб перешёл игрок, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая стало известно, что нападающий Артём Дзюба покинул московский футбольный клуб «Локомотив» после завершения контракта. Игрок пришёл в состав «Локомотива» зимой 2023 года, сыграв за «железнодорожников» 39 матчей, в которых отличился 12 голами и девятью результативными передачами.

14 июня российский вратарь Матвей Сафонов перешёл из футбольного клуба «Краснодар» в парижский «Пари Сен-Жермен».

14 июня стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» согласовал переход нападающего из московского ФК «Локомотив» Максима Глушенкова. Ожидается, что он вскоре подпишет контракт с сине-бело-голубыми.