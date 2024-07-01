Москва, 1 июля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Потенциальное размещение Россией ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не может детально анонсироваться, это чувствительная тема, заявил на брифинге 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

MOD Russia/Global Look Press

«Очевидно, что вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться. Всё-таки это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью», — сказал он.

Вместе с тем, добавил представитель Кремля, президент поднимает эту тему, и соответственно по мере того, как будет продвигаться процесс, какая-то информация будет доступна.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос о дальнейших действиях РФ на фоне одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Глава государства подчеркнул необходимость производства ударных систем и их последующего размещения с целью обеспечения безопасности России.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действовал между США и Россией с 1987 года. В августе 2019 года США официально вышли из договора. Документ запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

После этого США также отказались от ратификации соглашения об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе и вышли из Договора по открытому небу.

В апреле заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва ответит отказом от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон разместит такие системы в любом регионе мира, включая азиатско-тихоокеанское и европейское направления. Рябков отметил, что настрой Вашингтона по размещению РСМД носит необратимый характер.