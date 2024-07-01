Вашингтон, 1 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах начнёт расследование против ряда высокопоставленных чиновников, заявил его бывший главный советник Стив Бэннон, чьи слова приводит Politico.

Kyle Mazza/Global Look Press Дональд Трамп

Бэннон уточнил, что в возможном списке окажутся бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и бывший генеральный прокурор Уильям Барр. По его мнению, если эти люди не сделали ничего противоправного, им нечего бояться.

«Мы хотим провести полное расследование, а затем, если будут предъявлены уголовные обвинения, тогда будут предъявлены уголовные обвинения», — заявил экс-советник.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Они продлились чуть больше полутора часов. На них не пригласили зрителей, а микрофоны кандидатов включались только тогда, когда им предоставляли слово.

Как передавало ИА Регнум, более 70% американцев выступили за отказ Байдена от участия в выборах. Многие респонденты заявили, что сомневаются в умственных способностях действующего американского лидера.

Окончательное решение, стоит ли действующему президенту сниматься с выборов, принимает «кухонный кабинет», состоящий из его родственников и друзей. В него якобы в том числе входят жена главы государства Джилл Байден и его младшая сестра Валери Байден.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы в США не повлияют на отношение Вашингтона к России. Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском духе, добавил российский лидер.