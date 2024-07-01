Москва, 1 июля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 июля встретится с главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

Представитель Кремля уточнил, что Путин примет у Фалькова доклад, встреча состоится в течение несколько часов. Это будет открытое мероприятие.

«Традиционно [это] сфера, которой президент уделяет повышенное внимание», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Путин своим указом запустил пилотный проект по изменению уровней профессионального образования. Согласно проекту, в некоторых российских университетах введут базовое высшее и специализированное высшее образование. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет. Прежние гарантии и обязанности для студентов всех уровней сохранят.

О необходимости вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет ― Путин заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Он подчеркнул, что после перехода России на другую систему образования у молодёжи должны появиться новые возможности, а не проблемы: студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны.