Москва, 1 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Отказ Североатлантического альянса (НАТО) в аккредитации российских СМИ на предстоящий саммит является проявлением дискриминации, заявил 1 июля журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Это ущемление прав представителей СМИ. Это свидетельствует о том, что НАТО и службы Североатлантического альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении СМИ по страновой принадлежности, что является абсолютно недопустимым и противоречит всем нормам и принципам информационной открытости и транспарентности. Хотя ни того ни другого от этого Альянса мы не ждем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Россия решительно осуждает «дискриминационные упражнения» со стороны альянса.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Совет ЕС сообщил, что сообщество приняло решение ограничить доступ к трём российским СМИ — «Известиям», «Российской газете» и «РИА Новости». При этом в середине мая ЕС уже запретил вещание «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты».

Позднее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия разработала ответные меры на ограничение доступа к трём российским СМИ в ЕС. Дипломат отметила, что Москва понимает, что рассчитывать на приверженность Брюсселя международно-правовым обязательствам бесполезно.

МИД России 25 июня объявил, что в ответ на введённый ЕС запрет вещания «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» на российской территории вводятся ограничения доступа к ресурсам 81 европейского СМИ. В министерстве напомнили, что российская сторона неоднократно предупреждала об ответных мерах на политически мотивированные притеснения журналистов из России и на необоснованные запреты российских СМИ в ЕС.