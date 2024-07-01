Москва, 1 июля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в понедельник будет готовиться к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Астане, сообщил на брифинге 1 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Идёт подготовка к саммиту ШОС, который состоится в Астане. Это международное объединение, которое находится в числе наших приоритетов», — сказал он.

Представитель Кремля также завил, что во вторник, 2 июля, объявит, с кем у российского лидера запланированы контакты в рамках саммита.

Как передавало ИА Регнум, саммит ШОС, в котором в том числе примет участие Владимир Путин, пройдёт в Астане с 3 по 4 июля. Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в июле 2022 года.

Днём ранее глава российского МИД Сергей Лавров информировал, что президент России на саммите ШОС встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, по данным турецких телеканалов, переговоры с российским коллегой на саммите ШОС планирует провести и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин 2–4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.