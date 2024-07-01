Москва, 1 июля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН. Ей предстоит большая работа в течение председательства в этом международном органе, заявил 1 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

«Россия всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что повестка дня более чем загружена, поэтому России предстоит большая работа в течение месяца, когда она будет председательствовать в Совбезе ООН.

Атмосфера в Совбезе конфронтационна по отношению к России из-за позиций ряда стран, указал Песков. Отвечая на вопрос о том, хватит ли месяца на введение этой организации в русло объективности, он заявил, что за такой срок это сделать сложно.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июля Россия председательствует в Совбезе ООН, ранее она координировала работу этого органа в апреле 2023 года. Под председательством России пройдёт ряд заседаний СБ ООН, посвящённых урегулированию на Ближнем Востоке, сотрудничеству с различными региональными организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружество Независимых Государств (СНГ), а также новое глобальное «уравнение безопасности».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в июле также состоится заседание, в рамках которого будет обсуждаться атака ВСУ на Севастополь с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS. В результате этой атаки погибли четыре и пострадали 153 человека.