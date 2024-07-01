Москва, 1 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Первый модуль программы «Время героев», учреждённой президентом России Владимиром Путиным, продолжится в формате стажировки участников на базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций России, где участники будут работать под непосредственным контролем своих высокопоставленных наставников, сообщается на сайте программы.

Максим Блинов/РИА Новости

В ходе первого блока обучения, которое стартовало 27 мая, участники познакомились с основами работы на государственной службе, наметили направления, в которых хотели бы развиваться в перспективе. Далее за каждым из участников будет закреплён наставник, который будет делиться с участником личным опытом, а также направлять и помогать строить карьеру по линии госслужбы. Наставниками конкурса выступают сотрудники администрации президента, полномочные представители президента в округах, члены правительства, Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы регионов, генеральные директора государственных корпораций.

«Основная цель программы наставничества — оказать поддержку участникам, помочь адаптироваться и реализовать свои способности и таланты в гражданской жизни, передать жизненный и управленческий опыт. Наши ребята — настоящая элита страны, как сказал президент. И кто, как не действующие управленцы, должны поддержать и наставить их в начале этого большого пути. Мы надеемся, что каждый из ребят сможет найти для себя интересное направление, в котором он продолжит приносить пользу своей Родине. Ну а уж в том, что в их руках лучшее будущее для России, у меня нет ни единого сомнения», — отметила заместитель директора Высшей школы государственного управления Президентской академии Мария Костюк.

Программа наставничества направлена на карьерное и личностное развитие участников и рассчитана на длительное время. С июля по сентябрь начнутся первые стажировки подопечных по месту работы наставника, в рамках которых участники будут подключены к проектной деятельности или другим задачам, предполагающим конкретные результаты по итогам деятельности наставляемого.

«В указе о национальных целях развития России президент закрепил важность реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Программа «Время героев» и трек наставничества в её рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступающий одним из наставников программы.

По его словам, на участие в программе заявилось порядка 44 тысяч человек. Он назвал их настоящими патриотами России, которые должны получить поддержку от государства.

Программа «Время героев» стартовала 27 мая текущего года с целью подготовки руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов СВО. Для участия в первом потоке Программы из 44 тысяч претендентов, подавших заявки, было отобрано 83 человека, имеющих релевантный управленческий опыт и потенциал развития.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин объявил о начале программы «Время героев» 29 февраля. По ней участников и ветеранов СВО готовят к работе на высоких постах в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока проекта стартовало 27 мая. Для него отобрали 83 участника, для них подготовили четыре очных модуля длительностью по 30 дней. Обучение началось с изучения структуры системы государственного управления и других управленческих механизмов, необходимых на государственной службе.