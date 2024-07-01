Курск, 1 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. В Курской области возможен дефицит электроэнергии на фоне «технологических нарушений в соседних регионах». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Nikolay Titov/Global Look Press

«Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. Эту ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба под руководством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского, в котором я принял участие», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что энергетики продолжают работать над устранением нарушений.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 19 июня, в Энергодаре в Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное после налёта киевских боевиков.

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Во время визита в Китай 17 мая Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Президент заявил, что ВСУ обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.